Alleingang beim ÖPNV: Neu-Ulm nimmt den Nahverkehr in die eigene Hand

Lokal Während die einen die Risiken und Kosten befürchten, wollen die anderen den ÖPNV besser auf städtische Bedürfnisse zuschneiden. Am Ende ist die Mehrheit doch recht eindeutig.

Für die Nuxit-Befürworter war dies eines der Hauptargumente, warum Neu-Ulm kreisfrei werden solle: Endlich würde man die Möglichkeit haben, den öffentlichen Personennahverkehr selber in die Hand zu nehmen. Aus dem Nuxit wurde bekanntlich nichts, aber jetzt hat sich Neu-Ulm dazu entschieden, den ÖPNV im Stadtgebiet tatsächlich selber zu organisieren. Es war allerdings ein zähes Ringen. Drei Stunden debattierte der Stadtrat höchst kontrovers, die CSU zeigte sich gespalten, doch am Ende war das Ergebnis recht klar: Mit der Mehrheit von 24 zu 15 Stimmen entschied sich das Gremium dafür, den Nahverkehr im Stadtgebiet nicht mehr vom Landkreis organisieren zu lassen. Allerdings birgt diese Entscheidung einige Risiken, weshalb sich viele dagegen aussprachen.