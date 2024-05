Alpenverein Neu-Ulm: Der Baumeister der Kletterhalle tritt ab

Plus Unter Dieter Danks entwickelte sich der DAV zum größten Verein in Neu-Ulm. Der scheidende Chef über 8000er, die Kletterhalle und seine Pläne für die Zukuft.

19 Jahre sind endlich genug, sagte sich der Vorsitzende der Sektion Neu-Ulm im Deutschen Alpenverein (DAV), Dieter Danks, und beschloss, jetzt zum Ende des Geschäftsjahrs seinen ehrenamtlichen Job als erster Mann im Verein definitiv aufzugeben.

Vorgehabt hatte er dies schon vor einem Jahr, da er aber partout keinen Nachfolger fand, der bereit war, den DAV Neu-Ulm als größten Verein der Stadt mit seinen rund 8.500 Mitgliedern zu führen, leitete er ihn kommissarisch erst einmal weiter. Nun wurde eine Lösung gefunden, der die Mitglieder in ihrer Versammlung am Dienstagabend (19 Uhr) noch zustimmen müssen – und aller Voraussicht auch werden.