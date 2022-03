Als Neu-Ulm kulturelles und politisches Zentrum der Exil-Ukrainer war

Plus Mit Zwangsarbeitern begann die Geschichte der Ukrainer in Neu-Ulm. Ein Mann rettete von hier aus wohl 200.000 Menschen vor den Sowjets, ein anderer verschwand.

Ein paar Zahlen erzählen, wie alles begann: 1923, 1925, 1926. Männer dieser Jahrgänge wurden als Zwangs- oder Ostarbeiter nach Neu-Ulm gebracht. Mit ihnen nahm die Geschichte der ukrainischen Gemeinde hier ihren Anfang. Eine Geschichte, die Neu-Ulm zeitweise zu einem kulturellen und politischen Zentrum eines Landes machte, das jahrzehntelang von der Karte verschwunden war und jetzt Ziel eines grausamen Angriffskriegs ist.