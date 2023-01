Als Schülerin am Lessing wurde Caro Matzko klar: "Ich will mal zum Radio"

Die Moderatorin will mit ihrem Buch "Size egal" bei Essstörungen Mut machen. Der Besuch am Lessing-Gymnasium in Neu-Ulm wird zur Reise in die Vergangenheit.

Der Grund ihres Auftritts im Neu-Ulmer Lessing-Gymnasium war ein ernster: Carolin Matzko will mit dem Buch "Size egal" Mut machen, bei Essstörungen Rat und Hilfe zu suchen. Zugleich aber war der Besuch der Moderatorin und Autorin Carolin Matzko am Lessing-Gymnasium eine Reise in die eigene Vergangenheit: Die in München lebende Moderatorin und Autorin, die ihre Fans aus dem Fernsehen und dem Radio kennen, war von 1990 bis 1994 selbst Schülerin des Lessing-Gymnasiums.

Carolin Matzko steht am Fuß einer Treppe, ihr Blick geht nach oben. "Da hab' ich mich am Anfang immer verlaufen", sagt sie. "In die Grundschule in Reutti bin ich wahnsinnig gern gegangen. Wir hatten da sogar schon einen Schulgarten, wo man anpflanzen und ernten durfte." Danach kam sie ans Lessing-Gymnasium, das ihr so erschreckend riesig erschien – und heute viel kleiner wirkt, "wahrscheinlich, weil ich größer geworden bin". Zum Gespräch zieht sie aber in die Bücherei der Schule. "Wahnsinn! Geil!", ruft sie, als sie in den Regalreihen die TKKG-Bücher ihrer Kindheit und Jugend entdeckt.

Viele Kindheitserinnerungen bei Caro Matzkos Besuch am Lessing

Ja, es steckt ziemlich viel "früher" in diesem Besuch der 43-Jährigen. Der Geruch zum Beispiel in den Fluren, der Geruch nach Linoleum und Putzmittel, der Schulgeruch. "Man geht rein und die Nase weiß sofort: Du bist in einer Schule", sagt sie lachend. Obwohl es ziemlich lange her ist. Aber an die Angst der Schülerin erinnert sie sich. An die Angst vor dem Sportunterricht, an die Angst des Mädchens, dem Handball und Volleyball so gar keinen Spaß machten, und das Bodenturnen einfach schrecklich fand. Und an den demütigenden Spott der Sportlehrerin, der steckt tief. Der Kunstlehrer dagegen – Carolin Matzkos Augen strahlen, wenn sie davon erzählt, wie der Lehrer bei ihr ein Verständnis für Kunst weckte, und davon, dass man am Projekttag Schulwände bemalen durfte. "Da hab' ich etwas von Selbstwirksamkeit begriffen. Das war ein sehr schöner Moment!"

Bio, Englisch – das waren neben Kunst Fächer, die sie liebte. "Und eigentlich auch Latein." Ach ja, und da war der Pausenverkauf. Carolin Matzko erzählt von den Schokokusswecken, die man im Pausenverkauf vom Taschengeld erwarb, vom schwäbischen "Lkw", dem Leberkäs-Wecken, und schwärmt von einem Abi-Streich, der ihr besonders im Gedächtnis blieb, und der letztlich sogar ihren Berufswunsch auslöste: Die Abiturienten hatten die Lautsprecheranlage der Schule gekapert, nutzten sie als eine Art Radio und ließen Musik von Patti Smith und von Police darüber laufen. Sehr zur Freude der Klassen, die deshalb keinen Unterricht hatten und die Aktion genossen. Das Event wurde sogar auf Kassetten aufgenommen, die verkauft wurden. "Das war lange meine Lieblingskassette", erinnert sie sich. "Das war so großartig!" Und, ja, "ich dachte an dem Tag, ich will mal zum Radio".

Carolin Matzko: Autorin von "Size egal" wuchs in Neu-Ulm auf

1994 wechselte Carolin Matzko nach Ulm ans Humboldt-Gymnasium – in einer Phase nach einer schweren Essstörung, in der sich das groß gewachsene Mädchen, das sich als Außenseiterin fühlte, bis auf 39 Kilo heruntergehungert hatte. Über Essstörungen wird sie nachher dem Publikum berichten, das sich schon reichlich eingefunden hat. Ihr Buch "Size egal" schrieb sie mit Tanja Marfo, auf Lesereisen will Matzko Mut machen. So wie hier am Lessing. Zuvor aber greift sie noch mal in die Regale der Schulbücherei und entdeckt zufällig Harry Potter-Bände auf Latein. "Cool", ruft sie und beginnt gleich, in erstem Band "Harrius Potter et Philosophi Lapis" zu lesen. Zeit müsste man jetzt noch haben. Aber das Publikum wartet bereits, manch einer dürfte unter den Menschen sein, die Carolin Matzko noch aus ihrer Schulzeit kennen. Es ist Zeit, das Mädchen von damals ein Stück weit abzulegen, das aber doch auch im Buch "Size egal" seinen Platz hat. "Was schreibst'n jetzt?", fragt Carolin Matzko – und schaut noch einmal die Schultreppe hinauf.