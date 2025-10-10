Altöl am Ludwigsfelder Baggersee illegal entsorgt: Polizei sucht Zeugen

Am Ludwigsfelder Baggersee ist nach Polizeiangaben Altöl auf einem Parkplatz entsorgt worden. Die Ermittler gehen von einer vorsätzlichen Tat aus. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Der Polizei war die Entsorgung am Mittwochabend gemeldet worden, heißt es im Bericht. Die Beamten stellten vor Ort auf dem Parkplatz auf einer Fläche von circa 2,5 auf 1,5 Meter Öl fest, das bereits ins Erdreich eingedrungen war. Aufgrund der Größe der Öllache wird von einer vorsätzlichen Entsorgung ausgegangen. Das kontaminierte Erdreich wurde durch die Feuerwehr und den Bauhof abgetragen. Eine genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)