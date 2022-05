Altpapier in Ludwigsfeld in Brand gesetzt: Polizei sucht Zeugen

In Ludwigsfeld kam es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz. Altpapier, das im Eingangsbereich eines Wohnhauses lag, wurde angezündet.

Vor einem Wohnhaus im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Stapel Altpapier in Brand gesetzt worden. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer.

Eine Gefahr, dass die Flammen auf das Haus übergreifen, bestand laut Polizei nicht. Eine Evakuierung des Mehrfamilienwohnhauses im Zugspitzring sei daher nicht erforderlich gewesen, heißt es. Am Gebäude selbst entstand jedoch aufgrund der Verrußung ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Die Altpapiere lagen in einem überdachten Bereich des Eingangs zum Wohnhaus. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Stapel mutwillig angezündet wurden.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen dazu gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)