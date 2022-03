Neu-Ulm

17:03 Uhr

Am Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm stehen zwei neue E-Ladesäulen

Offizielle Inbetriebnahme der neuen E-Ladesäulen am Edwin-Scharff-Haus (von links): SWU-Geschäftsführer Klaus Eder, ESH-Geschäftsführer Manfred Weise sowie Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger.

Strom tanken ist jetzt auch am Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm möglich. Die Stadtwerke bauen ihr Angebot in der Doppelstadt weiter aus.