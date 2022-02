Neu-Ulm

Am Samstag werden in der Reuttier Straße in Neu-Ulm Bäume gefällt

In der Reuttier Straße werden am Samstag Bäume gefällt. Einzelne Abschnitte werden vorübergehend gesperrt.

Mit Verkehrsbehinderungen ist am Samstag in der Reuttier Straße in Neu-Ulm zu rechnen. Denn an diesem Tag werden dort Bäume gefällt.

Anfang Mai starten die Arbeiten zur Sanierung und Neugestaltung der Reuttier Straße. Neben der Erneuerung der Kanalisation werden auch die Verkehrsabläufe optimiert und der Fuß- und Radverkehr durch die Einrichtung von zusätzlichen Querungsmöglichkeiten gestärkt. Für die Neugestaltung und die Neuerrichtung der künftigen Verkehrsanlagen zwischen der Meininger Allee und der Finninger Straße müssen insgesamt 37 Bäume gefällt werden. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit. Die Arbeiten in Neu-Ulm beginnen am Samstag, 19. Februar, um 4 Uhr Die Fällung der Bäume erfolgt am kommenden Samstag, 19. Februar ab 4 Uhr. Für die Dauer der Arbeiten werden an diesem Tag kurzzeitig einzelne Fahrstreifen und Gehwegabschnitte gesperrt. Eine Vollsperrung ist jedoch nicht nötig, sodass die Fahrt in die Innenstadt und aus der Innenstadt heraus jederzeit möglich ist. Vorübergehende Verkehrsbehinderungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Als Ersatz für die 37 Bäume, die gefällt werden müssen, werden im Zuge der Baumaßnahme insgesamt 77 neue Bäume gepflanzt. 27 im Bereich der Abzweigung zum Künetteweg und 50 im Verlauf der Reuttier Straße. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass die Fällarbeiten am Samstag abgeschlossen werden. Für die Sanierung und den Umbau der Reuttier Straße sind von Mai 2022 bis November 2024 insgesamt acht Bauphasen geplant. Die grundsätzliche Lage der Fahrbahnen soll erhalten bleiben. Es werden jedoch zusätzliche Spuren vorgesehen, sodass sich die Lage der Fahrbahnränder, die Spuraufteilung sowie der Fahrbahnteiler ändern. Darüber hinaus werden die Verkehrsflächen für Radfahrer und Fußgänger merklich vergrößert. (AZ)

