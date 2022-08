Am Wochenende wird es bunt: Das ist bei "Kultur auf der Straße" geboten

Lokal Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause steigt zum vierten Mal das Festival "Kultur auf der Straße" in der Neu-Ulmer Innenstadt. Jetzt ist noch eine Spielstätte dazugekommen.

Es ist schon "ein besonderes Gefühl" gibt Mareike Kuch zu. Unter ihrer Leitung hat die Kulturabteilung des Neu-Ulmer Rathauses nach zwei Jahren Corona-Zwangspause das vierte Straßenkulturfestival im Herzen von Neu-Ulm auf die Beine gestellt. Allerdings war dieser Neustart von ein paar Widrigkeiten begleitet. Doch die sollten jetzt beseitigt sein. Außerdem bringt das diesjährige Festival eine wesentliche Neuerung: Die Spielorte haben sich ein wenig verschoben. Jetzt ist einer dabei, den Mareike Kuch ganz besonders schön findet und der vermutlich auch bei den Besucherinnen und Besuchern besonders gut ankommen dürfte.