Ampel auf Arena-Kreuzung bei Memminger Straße fällt immer häufiger aus

Die Ampelanlage an der Kreuzung vor der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm wird immer unzuverlässiger. Auch am Dienstag ist sie mehrfach ausgefallen. Bisheriger Höhepunkt war ein dreitägiger Ausfall Anfang September.

Die Kreuzung zwischen der Europastraße und Memminger Straße oberhalb der B10/Europastraße ist einer der verkehrsreichsten Knotenpunkte im Stadtgebiet. Eine große Ampelanlage regelt den Verkehr, der aus allen vier Richtungen mit jeweils zwei Fahrspuren auf die Kreuzung zufährt. Durch Abbiegespuren stehen teilweise vier Fahrzeuge nebeneinander, die auf Grün warten. Die 2007 in Betrieb genommene Anlage hat nun vermehrt Störungen, die sicherheitshalber immer zu einem vollständigen Abschalten der Ampelanlage führen.

Ampel-Ausfälle an der Arena-Kreuzung in Neu-Ulm traten einst nur einmal im Quartal auf

Vor ein paar Jahren traten die Ausfälle noch weniger als einmal im Quartal auf. Seit dem Jahreswechsel haben sie sich fast schon auf monatliche Ausfälle gesteigert. Noch häufiger wurden die Störungen ab dem Sommer und auch nach dem dreitägigen Komplettausfall Anfang September, mit aufwendiger Störungssuche, nahmen Störungen weiter zu.

Mehrere WhatsApp-Gruppen, die sich mit Staus, Baustellen und Blitzern im Großraum Ulm/Neu-Ulm beschäftigen, sind eine gute Dokumentation für die Ausfälle, die nun mittlerweile an manchen Tagen mehrfach auftreten.

Meistens lassen sich die Störungen durch einen Neustart der Ampelsoftware beheben. Dazu fährt je nach Tageszeit ein Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs oder ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei des Bauamts Krumbach an den Schaltkasten der Kreuzung, schließt auf, startet neu, wartet kurz, bis das Programm wieder läuft und kann wieder fahren. So auch am Dienstag, als gegen 10 Uhr die Stadt vor Ort war und kurz vor 11 Uhr bereits wieder die Straßenmeisterei den nächsten Neustart durchführen musste.

Lösung für Ampelausfall an der Kreuzung oberhalb der B10 in Neu-Ulm ist noch nicht gefunden

Die zuständige Wartungsfirma ist gemeinsam mit dem Betreiber, dem Bauamt Krumbach, auf Störungssuche. So werden derzeit sämtliche Schaltbefehle zusätzlich aufgezeichnet, um ein auslösendes Ereignis für den Ampelausfall zu finden. Eine Lösung ist noch nicht gefunden.

Während der Ausfallzeiten kommt es zu kleineren Stauungen, doch die Autofahrer halten sich an die vorfahrtsregelnde Beschilderung und verständigen sich auch oft durch zusätzliche Handzeichen. Nur gelegentlich wird bei Meinungsverschiedenheiten gehupt. Leidtragende sind jedoch die Fußgänger, die vor allem beim Queren der Memminger Straße oft nur spurtend über die Fahrspuren kommen.

Das Bauamt Krumbach hat bereits beim Ausfall Anfang September zugesagt, durch einen größeren Teiletausch die Ampelanlage zu modernisieren und dadurch zuverlässiger betreiben zu können.