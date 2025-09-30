Ampeln auf Arena-Kreuzung bei Memminger Straße fallen immer wieder aus

Die Ampelanlage an der Kreuzung neben der Ratiopharm Arena macht schon wieder Kummer. Anfang September war die Anlage mehrere Tage am Stück ausgefallen. In den vergangenen Tagen fiel sie mehrmals stundenweise aus.

Am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Dienstag hat sich die Ampel an einer der verkehrsreichsten Neu-Ulmer Kreuzungen sicherheitshalber selbst abgeschaltet. Jede unklare Rückmeldung an die Ampelsteuerung führt zu einer sofortigen Abschaltung. Dadurch wird verhindert, dass es beispielsweise zu einem „feindlichen Grün“ kommt und sich verschiedene Verkehrsströme gegenseitig in Gefahr bringen.

Ampeln an der Arena-Kreuzung in Neu-Ulm defekt

Solange die Ampelanlage abgeschaltet ist, gilt die Vorfahrt-Beschilderung. Beim längeren Ausfall Anfang September hatte die Polizei zeitweise den Verkehr geregelt, die Straßenmeisterei hatte dann eine provisorische Ampelanlage aufgebaut.

Nach der Störungsmeldung machen sich jedes Mal Straßenwärter der Außenstelle Neu-Ulm der Straßenmeisterei Krumbach auf den Weg und führen einen Neustart der Ampelsteuerung durch. Meist reicht solch ein Neustart aus, um die Anlage wieder funktionieren zu lassen. Bei der Ursachensuche sind die Techniker der Wartungsfirma auf defekte LED-Leuchten gestoßen.

Bauamt will LED-Leuchten an den Ampeln in Neu-Ulm austauschen

Seit mehr als 15 Jahren ist die Ampelanlage in Betrieb, nun häufen sich die Ausfälle. Das Staatliche Bauamt Krumbach, das für die Ampelanlage an der B10 zuständig ist, möchte nun die LED-Leuchten, die das grüne, gelbe oder rote Licht erzeugen, einmal komplett austauschen, um diese Störungsursache zu beheben. Der tagelange Ausfall Anfang September wurde durch einen defekten Fußgänger-Taster ausgelöst, also eine andere Ursache als die aktuellen Störungen.