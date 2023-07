An einer Ampel in Neu-Ulm fliegen die Fäuste

Die Nerven eines Autofahrers in Neu-Ulm liegen blank: angeblich gefährliches Manöver lässt ihn ausrasten.

Eine Körperverletzung an der roten Ampel notierte die Polizei. Und das kam so. Am Samstagnachmittag überholte ein Motorradfahrer einen Autofahrer in der Ortsstraße in Neu-Ulm. Der Autofahrer hatte dieses Manöver als gefährlich wahrgenommen, weshalb er den Motorradfahrer an der nächsten roten Ampel „angehupt“ hatte.

Motorradfahrer soll geschlagen worden sein

An der Ampel entwickelte sich ein hitziges Streitgespräch, in dessen Verlauf der Autofahrer den Motorradfahrer mit der Faust geschlagen haben soll. Der Motorradfahrer soll den Autofahrer ebenfalls angegangen haben. Nähere Umstände müssen noch ermittelt werden. Der Vorfall konnte von mehreren Zeugen beobachten werden. Ein Strafverfahren gegen beide Beteiligten wurde eingeleitet. (AZ)