An geschlossenen Schranken vorbeigegangen: Mann stirbt bei Bahnunfall

An der Reuttier Straße in Neu-Ulm wird ein 20-Jähriger von einem Zug erfasst. Zeugen sprechen von einem Unfall. Es ist nicht das erste Unglück.

Wieder hat sich ein tödlicher Unfall an den Gleisen der Illertalbahn ereignet. Am Samstagabend um kurz vor 18 Uhr überquerte ein 20 Jahre alter Mann den Bahnübergang an der Reuttier Straße im Neu-Ulmer Stadtteil Schwaighofen. Die Schranken waren geschlossen, der junge Mann lief um sie herum. Der Zug erfasste den 20-Jährigen, der schwerst verletzt wurde und später im Krankenhaus verstarb.

Tödlicher Bahnunfall in Neu-Ulm

Zeugen sprachen von einem Unfall, hieß es seitens der Polizei. Erst im Sommer 2022 hatte es dort einen schweren Unfall gegeben: Ein stark alkoholisierter Mann hatte die Halbschranken mit seinem Kleintransporter umkurvt, der Zug hatte den Wagen erfasst. Das Amtsgericht Neu-Ulm verurteilte den Autofahrer wegen eines vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu neun Monaten Haft ohne Bewährung. Außerdem musste der Mann seinen Führerschein abgeben und darf ihn frühestens 2025 zurückerhalten. Eine Berufungsverhandlung am Landgericht Memmingen steht noch aus.

Vor allem aber hat es um den Bahnübergang in Gerlenhofen Schlagzeilen gegeben. Dort gibt es keine Schranke, eine Ampel warnt vor einfahrenden Zügen. Nach einer Serie von schweren Unfällen ist nun entschieden worden, dass dieser Bahnübergang am Montag, 23. Oktober, geschlossen wird. (AZ)