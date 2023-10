Schlagersängerin Andrea Berg kommt nach Neu-Ulm

Der Vorverkauf für das Konzert von Andrea Berg in Neu-Ulm im März 2025 beginnt bald. So sichern Sie sich Tickets.

Andrea Berg kommt nach Neu-Ulm. Ihre "Wir sehen uns!"-Tour führt die Schlagersängerin 2025 in insgesamt 21 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei wird sie auch der Ratiopharm Arena einen Besuch abstatten, und zwar am 1. März 2025. Bald beginnt der Vorverkauf.

Seit drei Jahrzehnten begeistert Andrea Berg ihre Fans mit Schlagermusik und energiegeladenen Live-Shows. 12 Nummer-Eins-Alben, mehr als 16 Millionen verkaufte Tonträger, seit 30 Jahren Top-Platzierungen in den Verkaufs- wie Airplay-Charts, acht Echos – all das sind reine Zahlen, die ihren Erfolg verdeutlichen. Für die Konzerte ihrer neuen Tour 2025 versprechen die Veranstalter die gewohnt hochprofessionellen Performances, einer Bühnenshow der Extraklasse, jeder Menge Hits, große Glücksgefühle und emotionale Highlights.

Vorverkauf: So sichern Sie sich Tickets für Andrea Berg

Ihr Wunsch, noch näher bei ihren Fans zu sein, bringe auch ein neues Bühnenkonzept mit sich und wird neben der Hauptbühne eine Mittel- und eine Kopfbühne beinhalten. Damit sei Andrea Berg dann für alle zum Greifen nah, verspricht der Konzertveranstalter. Und auch musikalisch soll es neues geben. Andrea Berg schreibt gerade an neuen Songs, die neben bekannten Hits bei ihrer Tour zu hören sein werden. Am 17. November dieses Jahres veröffentlicht Berg zunächst aber erst ihr neues und mit Spannung erwartetes Album "Weihnacht".

Der Vorverkauf der Tickets für „Wir sehen uns! Die Tour 2025“ beginnt am 20. Oktober. Die Karten sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.eventim.de und www.semmel.de. (AZ)