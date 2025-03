Andrea Berg verwandelt die Ratiopharm-Arena in einen Tempel der Emotionen

Noch bevor Andrea Berg die Bühne betritt, skandieren bereits etliche zumeist weibliche Fans ihre bekanntesten Lieder. Wenig später verwandelt sie die Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena in einen Tempel der Emotionen. Unter dem Motto „Party, Hits, Emotionen“ tourt die 59-Jährige, deren echter Name tatsächlich Andrea Berg ist, gerade durch die Republik. „Ich bin hoffnungslos romantisch und glaube an die große Liebe“, sagt sie. Und außerdem liebe sie die großen Hollywood-Schinken, verrät sie dem Auditorium in der restlos ausverkauften Halle.

Andrea Berg hat ein Faible für Hollywood-Filme wie „Pretty Woman“

„Schlaflos in Seattle“ oder „Pretty Woman“ nennt Berg dabei und sinniert, dass Richard Gere nachts bestimmt auch auf Normalmaß herunterkomme. „Du wachst auf, drehst dich um und er liegt mit offenem Mund da und schnarcht.“ Apropos Normalmaß: Eintrittspreise überwiegend knapp jenseits der Hundert-Euro-Marke sind für etliche ihrer Fans sicher eine Herausforderung.

Gleich zu Beginn des Abends und zwischen ihren ersten Songs berichtet die gelernte Krankenschwester über eigene Erfahrungen aus ihrem Leben. „Ich muss nicht perfekt sein und niemandem mehr etwas beweisen“, sagt sie – mittlerweile sei sie selbst berühmt. Es tue gut, so sein zu können, wie man eben ist. Bestimmte Erlebnisse habe sie in der Anfangsphase ihrer Karriere in ihren Songs verarbeitet. Diese handelten von Enttäuschungen, Lügen und Betrug. Ob Andrea Berg damit auf ihre erste Ehe mit dem Sängerkollegen Olaf Henning abzielte, bleibt offen. Mittlerweile ist sie seit fast 30 Jahren mit dem Sportmanager Uli Färber verheiratet. Weil der die SG Sonnenhof Großaspach mitbegründet hat, lebt das Paar in Kleinaspach und betreibt dort ein auch als Tanzlokal überregional bekanntes Hotel.

Bei ihrem Auftritt in Neu-Ulm bedankt sich die Schlagersängerin bei ihren Fans

Das Intro am Anfang der Show würde jedem Star-Wars-Film gut zu Gesicht stehen. Musik und die Videoeinspielungen im Hintergrund bilden einen Kontrast zu dem, was dann folgt. Perfekte Unterhaltung von einer Künstlerin, die am Samstagabend richtig Lust hat und spürbar dem Publikum etwas zurückgeben will. Dazu passend bedankt sie sich am Ende ihrer Gala dafür, dass die Fans nicht doch lieber am Samstagabend auf einem Faschingsball feiern gingen. „Schiebt das Leben nicht auf“, lautet ihr Appell an die Fans. Den Tod könne man nicht ändern, das Leben schon.

Viel Aufwand wird am Samstagabend, neben einem hervorragenden Sound, auch in die Bühnenshow gesteckt. Zunächst etwas weltraummäßig spacig gehalten, passt auch Andrea Bergs Outfit dazu. Sie erinnert da stark an Jane Fondas Rolle in „Barbarella“. Nach einer relativ kurzen Pause mit diversen Einspielungen, unter anderem aus den Anfängen ihrer Kariere und einem späteren Date mit Lionel Richie in L.A., wandelt sich der Hintergrund dann in ein Viertel einer Großstadt. „Jetzt sind wir in der Stadt der Liebe angekommen“, lautet die Erklärung der Sängerin. Ein Lied mit dem Kaiser ist für die Königin des deutschen Schlagers natürlich unumgänglich. Roland Kaiser taucht auf der überdimensionalen Videowand auf, es folgt unter dem Jubel der Halle ein Duett: „Dich zu lieben“ ist der Titel.

Das Publikum in der Ratiopharm-Arena singt die Hits von Andrea Berg textsicher mit

Anschließend steigert Andrea Berg noch die Glückseligkeit der Fans. Sie begibt sich auf einen Rundkurs durch die Ratiopharm-Arena, zettelt dabei mit einem Fan die La-Ola-Welle an, schüttelt viele Hände und blickt auf ihren ersten Hit „Kilimandscharo“ zurück. Mit den absolut textsicheren Zuschauerinnen und Zuschauern folgen noch Hits wie „Ich werde lächeln, wenn du gehst“, „Du hast mich tausendmal betrogen“ oder „Ich liebe das Leben“. Nach rund zweieinhalb Stunden stimmt das begeisterte Publikum selbst noch „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ an und fordert die Sängerin damit noch zur einen oder anderen Zugabe auf.