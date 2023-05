Angeblich zollpflichtiges Paket: 48-Jährige wird Opfer von Betrügern

Der Ulmer Zoll hat vor derartigen Betrugsmaschen erst kürzlich gewarnt. Eine Frau aus dem Raum Neu-Ulm wurde nun zum Opfer einer solchen.

Vom Konto einer 48-Jährigen wurden unberechtigterweise zwei Geldbeträge im Gesamtwert von 840 Euro abgebucht. Das berichtet die Polizei. Die Frau hatte demnach Ende April eine E-Mail bekommen, in der ihr ein zollpflichtiges Paket angekündigt wurde. Die Geschädigte klickte auf einen Link in der E-Mail und wurde im Anschluss aufgefordert, ihre Kreditkartendaten einzugeben. Das tat die 48-Jährige dann auch. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen in dem Betrugsfall auf.

Erst vergangene Woche hat der Ulmer Zoll vor derartigen Betrugsmaschen gewarnt. In falschen Mitteilungen auf dem Smartphone werde behauptet, eine Sendung läge beim Zoll und es wären Gebühren fällig. Der Zoll aber trete niemals auf diese Art an Paketempfänger heran, schicke Links oder fordere sie zu Zahlungen auf. Der Rat deshalb: Bei Erhalt einer solchen Nachricht diese einfach löschen. (AZ)