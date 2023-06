Angestellte einer Arztpraxis stellt für ihren Freund gefälschte Atteste aus

Plus Weil sie mehrfach Krankschreibungen manipulierte, landet eine junge Frau vor dem Amtsgericht Neu-Ulm. Wie man ihr auf die Schliche kam.

Wohl war ihr nicht dabei, doch sie wollte ihrem Freund einen Gefallen tun. Und so stellte eine junge Mitarbeiterin einer Arztpraxis im Landkreis Neu-Ulm mehrfach falsche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen aus. Das ging eine Weile gut, doch dann kam ihr Arbeitgeber ihr auf die Schliche. Jetzt stand die Frau wegen fünffacher Urkundenfälschung vor dem Amtsgericht Neu-Ulm.

Wie bereits bei der Polizei räumte die Frau die Taten vor Jugendrichter Thorsten Tolkmitt unumwunden ein. "Ja, das habe ich gemacht. Ich wollte meinem Freund helfen, das war der einzige Grund", sagte die Angeklagte. Ihren Schilderungen zufolge habe ihr Freund nicht "blau gemacht", sondern sei tatsächlich krank gewesen, habe bei seinem Hausarzt aber niemanden erreicht. Mal habe ihr Freund Magen-Darm-Beschwerden gehabt, mal Kopfschmerzen.