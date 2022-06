Angestellter stiehlt 11.000 Euro aus Firmentresor – sein Handy überführt ihn

Lokal Ein Informatiker hat die entscheidende Idee, die einen Lageristen als Dieb überführt.

Fingerabdrücke hat die Kriminalpolizei am Tresor nicht gefunden, auch bei einer Hausdurchsuchung stießen die Beamtinnen und Beamten auf keinen eindeutigen Beweis. Doch der in Schweden als IT-Fachmann tätige Bekannte eines Kollegen hatte den entscheidenden Tipp, der einen heute 34 Jahre alten Mann überführte. Nun hat das Amtsgericht Neu-Ulm den einstigen Lageristen und heutigen Zusteller zu einer Haftstrafe von sieben Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird.