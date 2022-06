Angst um die Bäume treibt die Bürger im Neu-Ulmer Vorfeld um

Lokal Abfall, Sprachkurse, Jugendtreff: Bei einem Bürgerforum werden Ideen für das Stadtviertel in Neu-Ulm gesammelt. Ein Vorschlag wird dagegen gleich abgelehnt.

Das Vorfeld hatte als Wohnquartier einst keinen guten Ruf. Das hat sich geändert, schildern Bewohnerinnen und Bewohner beim Bürgerforum. Die Arbeit des Quartiers- und Stadtteilmanagements – seit 1999 – zeigt Wirkung; sie soll die positive Entwicklung des Vorfelds und der Innenstadt-Ost fördern. Im Januar wurde dieses Quartiersmanagement neu ans ZAWO Ulm vergeben, das nun ein erstes Bürgerforum im Vorfeld bot.