Ankündigung: Letzte Artistic Action mit Marcel Große

Marcel Große begleitete mit seinen Aktionen den Programmzyklus "unboxing realities" in der Putte. Für seine finale Installation dieser Reihe begibt er sich unter eine Brücke.

Von Juli 2022 bis Juli 2023 läuft in der Neu-Ulmer Putte der Programmzyklus unboxing realities. Mit mehreren Aktionen im Stadtraum begleitet der Künstler Marcel Große das Thema über das Jahr hinweg. Nun steht seine letzte Artistic Action dieser Reihe an – dafür wagt er sich diesen Freitag und Samstag direkt an die Grenze zwischen Ulm und Neu-Ulm.

Unter der Gänstorbrücke, unweit der Putte, wird Große eine Neuauflage seiner Arbeit "Barriere" (aus der Ausstellung "big bounce back" wie sie im SanDepot Kunstverein Aichach 2018 zu sehen war) aufbauen. Sie wird dort temporär installiert und an die städtischen Gegebenheiten angepasst. Aus Leuchtstoffröhren erschafft Große eine strahlende Konstellation, die über dem Wasser schweben soll. Die einzelnen Formen sind den Konstruktionselementen einer Barrikade nachempfunden und bewegen sich in einem Zwischenzustand von Verbindung und Abgrenzung. Durch einen Sensor werden die Leuchtröhren auf den Verkehr und die Passantinnen sowie Passanten auf der Brücke reagieren und ihren Rhythmus in Lichtsignale übertragen, die wiederum unmittelbar unter der Brücke wahrgenommen werden können.

Grenze zwischen Ulm und Neu-Ulm wird betont

Mit "Barriere" betont Marcel Große ganz bewusste die Grenze zwischen Ulm und Neu-Ulm, bringt sie aber gleichzeitig zum Pulsieren. Zu sehen ist die Installation Freitag, 14. April, und Samstag, 15. April, jeweils von etwa 20 bis 24 Uhr. Eine kleinere Version der nächtlichen Aktionen wird anschließend von Montag, 17. April, bis Donnerstag, 11. Mai, in den Schaufenstern der Putte zu sehen sein. (AZ)