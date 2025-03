Anna und Hermann Binder aus Pfuhl feiern Eiserne Hochzeit

Als sich Anna und Hermann Binder am 5. März vor 65 Jahren das Ja-Wort gaben, war es kalt, hat geregnet und geschneit. Ganz anders beim diesjährigen Ehejubiläum: Neu-Ulms Zweiter Bürgermeister Johannes Stingl überbrachte bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen die Glückwünsche, Blumen und Geschenke der Stadt Neu-Ulm. Den besonderen Tag verbrachten die beiden Eheleute zu zweit. Da demnächst eine Feier zu Hermann Binders 85. Geburtstag geplant ist, wird der Hochzeitstag einfach bei dieser Gelegenheit mitgefeiert.

Das Paar hat vor 65 Jahren jung in Ulm auf dem Kuhberg geheiratet

Das Paar hat jung – mit 18 und fast 20 Jahren – in Ulm auf dem Kuhberg geheiratet. Anna Binder, die in Ungarn geboren wurde, kam mit ihrer Familie im Alter von zwei Jahren nach Deutschland. Ihren Mann lernte sie dank ihres Bruders kennen. Dieser besuchte zusammen mit Hermann Binder die Berufsschule. Ein Jahr nach der Hochzeit hießen Anna und Hermann ihren Sohn willkommen. In Pfuhl bauten sie ihr Eigenheim, in dem sie auch heute noch leben. Als das Haus ein weiteres Stockwerk erhielt, zog ihr Sohn zusammen mit der Schwiegertochter ein. Mit der Geburt der beiden Enkeltöchter begannen viele schöne Jahre, an die sich Hermann und Anna Binder gern zurückerinnern.

Die beiden Großeltern lebten ihre neue Rolle mit Leidenschaft und verbrachten viel Zeit mit ihren Enkelinnen. Gemeinsam wurden viele Brettspiele gespielt und die Natur erkundet. Und auch ihr großes Hobby teilten die Binders mit ihren Enkelkindern: Reisen mit dem Wohnmobil. Das Gefährt, das Hermann und Anna bereits seit 34 Jahren zuverlässig in verschiedene Länder und durch Deutschland bringt, besitzt jedoch nur drei Schlafplätze. „Als unsere Enkelinnen größer wurden und der Platz im Wohnmobil knapper, bot unsere jüngere Enkelin, die immer noch unbedingt mitfahren wollte, an, auf dem Boden des Wohnmobils zu schlafen. Wer dann schließlich auf dem Boden übernachtet hat, war allerdings ich“, erinnert sich Anna Binder lachend.

Anna und Hermann Binder reisen schon seit Jahrzehnten gemeinsam um die Welt

In den drei Jahrzehnten, die das Paar nun schon mit dem Wohnmobil – und davor 15 Jahre lang mit einem selbst ausgebauten Bus – unterwegs ist, bereisten die Binders vor allem ausländische Ziele. Besonders begeistert waren sie von Schweden, Norwegen und Finnland. Doch inzwischen steuern sie eher Ziele in Deutschland und Österreich an. Von Hammelburg, Bad Saulgau, Nattheim, Ochsenfurt oder dem Itzelberger See schwärmen die beiden. Ob sie in diesem Jahr mit ihrem Wohnmobil unterwegs sein werden, sei noch ungewiss, sagt Anna Binder. Ihr Mann hatte Ende vergangenen Jahres mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, von denen er sich noch erholen müsse. Dass sie in solch schwierigen Zeiten auf ihr Patenkind und ihre Nichte zählen kann, dafür ist Anna Binder unendlich dankbar.

Neben dem Reisen ist Hermann Binders große Leidenschaft seit Kindheitstagen der Modelleisenbahnbau. Wenn er im Keller an einem großen Modell des Neu-Ulmer Bahnhofs werkelte, spielte Anna Binder mit den Enkelinnen oder unternahm etwas mit Freundinnen. Denn man müsse nicht jedes Hobby teilen, sind sich die Eheleute einig. Dennoch ist gemeinsam viel zu unternehmen, laut Anna und Hermann Binder das Rezept für ihre lange und glückliche Ehe. (AZ)