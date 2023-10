Apfel- und Pilzausstellung ist im Autohaus zu sehen

Aussteller und Direkterzeuger aus der Region präsentieren im Autohaus Wuchenauer in Neu-Ulm ihre Waren. Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag und Sonntag.

Nach drei Jahren Corona-Pause findet am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Oktober, die 33. Apfel- und Pilzausstellung im Autohaus Wuchenauer in Schwaighofen in der Otto-Renner-Straße 3 statt. Wie in früheren Jahren wird ein vielseitiges Programm geboten. Neben den vielen Apfel- und Birnensorten ist auch wieder eine große Zahl heimischer Pilzarten und Wildfrüchte zu bewundern. Am Sonntag wird der Pomologe Anton Klaus mitgebrachte Äpfel bestimmen.

Diese Vereine und Organisationen sind in Neu-Ulm vertreten

Viele Aussteller und Direkterzeuger aus der Region präsentieren ihre Waren. Damit soll ein vielfältiges Angebot zum Thema Streuobst und Obstverwertung gemacht werden. Der Imkerverein Neu-Ulm, die Igelhilfe, der Orchideenverein Ulm/Neu-Ulm, Floristen, Künstler, der ADFC und die Diakonie und andere Institutionen sind ebenfalls vertreten.

Der Gerlenhofener Arbeitskreis Umweltschutz (GAU) ist mit Infoständen zum Projekt Blühwiesen in Neu-Ulm präsent. Dazu gibt es weitere Informationen über Wildbienen und Fledermäuse, zum Plessenteich und zum Eulen- und Naturschutz. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen. Geöffnet ist am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. (AZ)