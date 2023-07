Ulm/Neu-Ulm

Arbeiten am Donausteg gestartet: Werden sie fertig bis zum Wochenende?

Die Betonbarrieren an der Friedrichsaubrücke in Ulm sind schon weg: So wird am Donausteg für die Wiedereröffnung zum Schwörwochenende gearbeitet.

Die marode Friedrichsaubrücke wird seit Mittwoch fit gemacht für das Schwörwochenende: Auf Neu-Ulmer Seite waren die "Notstapel“ bereits am Donnerstagvormittag eingebaut. Diese übereinanderliegenden Metallplatten an den Widerlagern sollen verhindern, dass die Brücke sich plötzlich setzt. Ein gewisses "Spiel" auf Walzen hat die Brücke auch weiterhin, wie ein Beschäftigter einer Münchner Firma vor Ort sagt. Auf Neu-Ulmer Seite wurden die Stützen - die Notstapel - am Donnerstag als erstes eingebaut. Foto: Oliver Helmst�dter So wird der Donausteg zwischen Ulm und Neu-Ulm gestützt Auf Neu-Ulmer Seite wurden am Donnerstag die Betonkolosse entfernt, die das Betreten des maroden Bauwerks verhindern sollten. Stattdessen installierten Beschäftigte der Stadt Neu-Ulm rot-weiße Metallgitter, die Radfahrende dazu drängen werden, von ihren Rädern abzusteigen. Denn gerade die Rollbewegung stelle eine zusätzliche Belastung dar. Auf Ulmer Seite fehlten am Vormittag noch die Stützen. Foto: Oliver Helmst�dter Um die Belastung des gefährdeten Stegs so gering wie möglich zu halten, muss der Zugang an den beiden Uferseiten von bisher vier auf nur noch 1,50 Meter verengt werden. In der Mitte des Stegs wird noch eine Einengung installiert, sodass die Fußgänger auf der einen Seite von links nach rechts über den Fluss wechseln können und auf der anderen Seite von rechts nach links. Somit wird der Fußgängerverkehr im Sinne einer Entlastung getrennt. Damit sich auch alle daran halten, setzen die beiden Städte Sicherheitsleute ein. Wann die Brücke genau öffnet, ist noch unklar. Die Neu-Ulmer Stadtverwaltung hat für den Donnerstagnachmittag eine Einschätzung angekündigt, wann die Arbeiten abgeschlossen sein sollen. Lesen Sie dazu auch Ulm/Neu-Ulm Was? Wann? Wo? Das ist am Schwörwochenende 2023 geboten

