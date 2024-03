Arbeiten in Reuttier Straße: Friedhofsmauer wird abgerissen und neu gebaut

Im Zuge der Sanierung der Reuttier Straße in Neu-Ulm finden jetzt auch am Friedhof Bauarbeiten statt. Das hat Auswirkungen auf den Zugang und den Parkplatz.

Am Mittwoch, 20. März, beginnen die Bauarbeiten zur Erneuerung der Friedhofsmauer am Friedhof in Neu-Ulm. Die rund 180 Meter lange Mauer wird im Zuge der Sanierungsarbeiten der Reuttier Straße abgebrochen und neu gebaut. Das teilte die Stadt mit. Untersuchungen hätten ergeben, dass aufgrund mangelhafter Fundamentierungen und gravierender Schäden am Mauerwerk eine Sanierung des Gemäuers nicht wirtschaftlich und stattdessen ein Neubau erforderlich sei.

Bauarbeiten starten am Neu-Ulmer Friedhof

Die neue Friedhofsmauer entsteht an gleicher Stelle und wird mit rund zwei Metern Höhe etwa gleich hoch wie die bisherige Mauer. Die Baustelle wird durch einen durchgehenden Bauzaun mit Sichtschutz vom Friedhofsgelände abgetrennt. Laut Stadtverwaltung werden die Grabstätten entlang der Mauer während der Bauzeit gegen mögliche Beschädigungen geschützt und sind jederzeit für Grabbesucher zugänglich. Die Bauarbeiten starten im Bereich des Parkplatzes an der Reuttier Straße und werden sukzessive Richtung Süden fortgesetzt.

Während der Bauarbeiten bleiben der Friedhofszugang an der Reuttier Straße und auch die Pflegezufahrt am südlichen Ende des Friedhofs geschlossen. Aufgrund der Arbeiten kann auch der Friedhofsparkplatz nicht genutzt werden. Ersatzparkplätze stehen im Zypressenweg zur Verfügung. Dieser kann über die Bradleystraße angefahren werden. Fußgänger erreichen den Friedhof auch weiterhin von der Reuttier Straße aus über den Haupteingang am Parkplatz. Gesperrt ist zudem der Gehweg entlang des Friedhofs. Fußgänger werden gebeten, während der Arbeiten den Gehweg auf der östlichen Straßenseite der Reuttier Straße (bei der Neu-Ulmer Polizei) zu nutzen. Die Kosten für den Abbruch und den Neubau der Friedhofsmauer belaufen sich auf etwa 545.000 Euro. (AZ)