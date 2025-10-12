Icon Menü
Neu-Ulm: Arbeiter wird beim Schweißen in Neu-Ulm verletzt

Neu-Ulm

Arbeiter wird beim Schweißen in Neu-Ulm verletzt

Der 75 Jahre alte Mann trug zwar Schutzkleidung, doch das verhinderte nicht, dass er verletzt wurde.
Von Ronald Hinzpeter
    Beim Schweißen wurde in Neu-Ulm ein Arbeiter verletzt
    Beim Schweißen wurde in Neu-Ulm ein Arbeiter verletzt Foto: picture alliance / dpa

    Am Samstagmorgen wurde ein Mann beim Schweißen im Industriegebiet an der Zeppelinstraße verletzt. Nach Angaben der Polizei führte ein 75-jähriger polnischer Arbeiter in einer Recyclingfirma Schweißarbeiten an einem Hydraulikrohr durch. Dabei traten schließlich die im Rohr befindlichen Öle aus, sodass es zu einer Verpuffung beziehungsweise Stichflamme kam. Trotz vorschriftsmäßig angelegter Schutzkleidung trug der Arbeiter leichte Verletzungen im Bereich der Stirn und Wangen davon, sodass er durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.  (AZ)

