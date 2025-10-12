Arbeiter wird beim Schweißen in Neu-Ulm verletzt

Am Samstagmorgen wurde ein Mann beim Schweißen im Industriegebiet an der Zeppelinstraße verletzt. Nach Angaben der Polizei führte ein 75-jähriger polnischer Arbeiter in einer Recyclingfirma Schweißarbeiten an einem Hydraulikrohr durch. Dabei traten schließlich die im Rohr befindlichen Öle aus, sodass es zu einer Verpuffung beziehungsweise Stichflamme kam. Trotz vorschriftsmäßig angelegter Schutzkleidung trug der Arbeiter leichte Verletzungen im Bereich der Stirn und Wangen davon, sodass er durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. (AZ)

