Arbeiter zieht sich schwere Schnittverletzung zu

Am Samstagmittag kam es in einem Gewerbebetrieb in der Hausener Straße zu einem Arbeitsunfall. Wie sich im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen herausstellte, wollte ein 47-jähriger Mann Blech- und Reparaturarbeiten auf einer Leiter ausführen. Aus bislang unbekannten Gründen rutschte die Leiter jedoch weg und der Arbeiter stürzte zu Boden. Im Fallen touchierte er jedoch ein scharfkantiges und abstehendes Blech mit seinem Arm und zog sich dabei eine größere Schnittwunde zu. Wegen der Verletzung musste der Geschädigte in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt und behandelt werden. Weitere Ermittlungen müssen nun den genauen Unfallverlauf klären. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!