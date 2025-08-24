Icon Menü
Arbeiter stürzt von Leiter und erleidet schwere Schnittverletzung bei Blecharbeiten

Neu-Ulm

Arbeiter zieht sich schwere Schnittverletzung zu

Bei Blecharbeiten an einem Dach rutscht die Leiter weg. Das hat für einen Mann fatale Folgen
Von Ronald Hinzpeter
    Ins Krankenhaus musste ein Arbeiter gebracht werden, der sich eine schwere Schnittwunde zugezogen hatte.
    Ins Krankenhaus musste ein Arbeiter gebracht werden, der sich eine schwere Schnittwunde zugezogen hatte. Foto: Nicolas Armer/dpa

    Am Samstagmittag kam es in einem Gewerbebetrieb in der Hausener Straße zu einem Arbeitsunfall. Wie sich im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen herausstellte, wollte ein 47-jähriger Mann Blech- und Reparaturarbeiten auf einer Leiter ausführen. Aus bislang unbekannten Gründen rutschte die Leiter jedoch weg und der Arbeiter stürzte zu Boden. Im Fallen touchierte er jedoch ein scharfkantiges und abstehendes Blech mit seinem Arm und zog sich dabei eine größere Schnittwunde zu. Wegen der Verletzung musste der Geschädigte in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt und behandelt werden. Weitere Ermittlungen müssen nun den genauen Unfallverlauf klären. (AZ)

