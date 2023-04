Arbeitsunfall in Neu-Ulm: Mann stürzt und verletzt sich am Oberkörper

Bei einer Firma in der Otto-Renner-Straße in Neu-Ulm kommt es zu einem Arbeitsunfall. Der verletzte Arbeiter wird ins Krankenhaus gebracht.

Bei Reparaturarbeiten bei einer Firma in Neu-Ulm ist am Montagmittag ein 54-Jähriger gestürzt. Er verletzte sich dabei leicht.

Wie die Polizei mitteilt, war der Arbeiter gegen 13.30 Uhr mit einem Hubsystem bei einem Unternehmen in der Otto-Renner-Straße zugange. Als der Mann von dem Hubsystem hinuntersteigen wollte, rutschte er ab, stürzte circa einen Meter weit nach unten gegen ein Metallregal und verletzte sich hierbei leicht am Oberkörper. Der 54-Jährige wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Versorgung gebracht. (AZ)