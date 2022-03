Neu-Ulm

Aschenbrenner vor dem Aus? Das sagen Bäckerei-Chefs aus der Region

Plus Die Aschenbrenner-Chefin in Burlafingen sagt nur wenig zu den Hintergründen. In der Bäckerei-Branche aber wird gesprochen. Werden Standorte zum Teil übernommen?

Von Michael Kroha

Das womögliche Aus der Bäckerei Aschenbrenner bewegt die Menschen in der Region. Schließlich prägt der Neu-Ulmer Familienbetrieb mit Sitz in Burlafingen schon seit Jahrzehnten die hiesige Brot- und Brezellandschaft. Doch wie jüngst berichtet, könnte jene Ära demnächst zu Ende gehen. Während aus Mitarbeiterkreisen von Schließungen und Kündigungen die Rede ist, will Geschäftsführerin Heidi Aschenbrenner zu den Hintergründen aktuell nichts sagen. In der Bäcker-Branche aber wird gesprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

