Nach dem Tod der Initiatorin: Ateliergemeinschaft will weitermachen

Die Ateliergemeinschaft "Nelson Barracks" will nach dem Tod von Gründerin Elfi Frauendorf gemeinsam weitermachen.

Plus Die kürzlich verstorbene Elfi Frauendorf war 30 Jahre lang der Kopf der Ateliergemeinschaft in den Nelson Barracks - und auch Hauptmieterin. So soll es mit dem Gebäude weitergehen.

Von Dagmar Hub

Vor vier Wochen starb die Künstlerin Elfi Frauendorf, die im Herbst vor 31 Jahren mit damals neun befreundeten Künstlerinnen und Künstlern die Ateliergemeinschaft Nelson Barracks im ehemaligen Militärgebäude in der Hirthstraße 3 gegründet hatte. Wie geht es mit den Künstlerinnen und Künstlern nach dem Tod der Initiatorin weiter?

Der Mietvertrag mit der Stadt Neu-Ulm lief auf das Ehepaar Frauendorf gemeinsam. Inzwischen ist klar, wer von den Künstlern der Ateliergemeinschaft als deren Kopf den Mietvertrag übernehmen soll und damit auch die Kontoführung innehaben wird: Es ist Ulrika Eckle, die auch bei den Weidacher Malfrauen engagiert ist. Sie teilt sich seit langer Zeit ein Atelier im Gebäude Hirthstraße 3 mit einer anderen Künstlerin.

