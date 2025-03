Neu-Ulm Auch Swiss Sense schließt: Was wird aus der „Welt des Wohnens“ in Neu-Ulm?

Nach dem Aus von Opti-Wohnwelt geht der Aderlass in der Neu-Ulmer Borsigstraße weiter. Eigentümer Hallmann Holding will weiter am Standort festhalten. Aber was heißt das?