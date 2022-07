Auf dem Schwal wird der Beginn des Schwörwochenendes gefeiert

Jetzt geht's los: Traditionell beginnen in Neu-Ulm und nicht in Ulm die Festivitäten des Schwörwochenendes.

Der Auftakt ist gemacht: Pünktlich zum 17 Uhr startete die Region auf dem Schwal in das Schwörwochenende mit der Band Run for Cover.. Die Schattenplätze auf der Donauinsel werden auch an den folgenden Tagen begehrt sein. Am Samstag geht es - nach der Mittagshitze - um 15 Uhr weiter. Um 17 Uhr hat sich die "Partyband" United angesagt. Am Sonntag ist bereits um 11 Uhr ein Frühschoppen angesetzt, den die Heusteig-Musikanten begleiten. Um 18 Uhr sollen die Albfetza spielen. Der Schwörmontag auf dem Schwal beginnt um 12 Uhr, wenn gegenüber in Ulm die Schwörrede beendet ist. Um 17 Uhr, wenn das Nabada noch läuft, sind die Bätscher Buam dabei. (AZ)