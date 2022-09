Auf den Weihnachtsbaum verzichten? – "Nicht mit mir", sagt Katrin Albsteiger

Lokal In der Debatte um die Begrünung des Rathauses positioniert sich die Oberbürgermeisterin deutlich. Doch viele Räte wünschen sich eine Bepflanzung des Platzes.

Das Neu-Ulmer Rathaus soll grüner werden. Zunächst ist vorgesehen, die Fassade des Gebäudes zu bepflanzen. Das von den Fachleuten erarbeitete Konzept für die Begrünung stieß bei den Mitgliedern des Bauausschusses auf viel Zuspruch, es gab aber auch Kritik. Ein Knackpunkt: Können oder sollen auf dem Rathausplatz Bäume gepflanzt werden – oder würde das zu viele Nachteile mit sich bringen?