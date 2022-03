Neu-Ulm

10:53 Uhr

Auf der Eissportanlage am Donaubad endet die Eislaufsaison

In der Eissportanlage am Donaubad endet am Samstag die Eislaufsaison.

Die Eissportanlage des Donaubads in Neu-Ulm ist am Samstag zum letzten Mal in dieser Saison in Betrieb. Danach wird das Eis abgetaut.