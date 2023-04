Auf Diebestour in der Glacis-Galerie

Eine 46-jährige Frau wurde im Media-Markt auf frischer Tat ertappt. Sie hatte auch Diebesgut aus anderen Läden dabei.

Am Freitagnachmittag wurde eine 46-jährige dabei erwischt, wie sie in einem Elektroartikelgeschäft im Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße Kopfhörer in ihre Jackentasche steckte und dann das Geschäft ohne zu zahlen verließ.

Der Ladendetektiv beobachtete sie dabei und hielt sie auf. Nachdem sich die Ladendiebin uneinsichtig zeigte und den Ladendetektiv beleidigte, verständigte dieser die Polizeiinspektion Neu-Ulm. Durch die hinzugezogene Polizeistreife konnte bei der Durchsuchung der Dame weiteres Diebesgut eines Möbel- und Dekorationsgeschäftes aus der Glacis-Galerie aufgefunden und diesem zugeordnet werden. Die Dame erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Diebstahls in zwei Fällen sowie einer Beleidigung. (AZ)