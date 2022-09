Neu-Ulm

17:00 Uhr

Auf diese Themen setzen die Grünen im Kreis Neu-Ulm bei der Landtagswahl

Wurden bei der Aufstellungsversammlung der Grünen in Reutti für die Bezirkstags- und Landtagswahl 2023 nominiert (von links): Leila Bagci, Stefan Nußbaumer, Julia Probst und Stefen Schrapp.

Lokal Zwei Männer und zwei Frauen gehen für die Grünen bei der Landtags- und Bezirkstagswahl im nächsten Jahr ins Rennen. Sie wollen an den Erfolg von 2018 anknüpfen.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Der Kreisverband Neu-Ulm der Grünen hat seine Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl im nächsten Jahr nominiert. Bei der Versammlung in Reutti wurde der 40-jährige Stefan Nußbaumer aus Bellenberg zum Direktkandidaten für die Landtagswahl in Bayern gewählt. Wie kam es zu seiner Nominierung und was hat er sich vorgenommen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen