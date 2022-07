Auf Hitze folgen unwetterartige Gewitter: Westschwaben besonders betroffen

Auf den Landkreis Neu-Ulm kommen ab Mittwochnachmittag schwere Gewitter mit Sturmböen zu. Auch Hagel könnte mit dabei sein.

Nach mehreren Tagen extremer Hitze sollen jetzt ab Mittwochnachmittag heftige Gewitter über die Region hinwegziehen. Davon besonders betroffen werde der Westen Schwabens sein, wie Gerhard Müller, Wetterberater des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt. Ab circa 16 Uhr sind auch für den Landkreis Neu-Ulm zum Teil schwere Gewitter vorgesagt.

Die Gewitter hätten im Schwarzwald bereits angefangen, so Müller. Ab dem Nachmittag sollen sie dann vom Allgäu her in Richtung Nordosten ziehen. "Am späten Nachmittag dürften sie am stärksten sein", sagt der DWD-Wetterberater und spricht von "unwetterartig". Laut Prognose kommt es zum Teil zu Sturmböen bis schweren Sturmböen. Kräftiger Regen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter wird erwartet. Auch Hagel könnte mit dabei sein.

Wettervorhersage: In Richtung Nordosten schwächt das Unwetter ab

In der ersten Nachthälfte sollen die Unwetter "unter Abschwächung" dann weiterziehen in Richtung Nordosten. Zwar wären weiterhin Gewitter mit dabei, "aber nicht mehr so stark" und mit schauerartigem Regen. Im Osten Bayerns soll es trocken bleiben.

Und die Temperaturen? Für Neu-Ulm sind für diesen Mittwoch noch einmal Höchstwerte von 32 Grad prognostiziert. In der Nacht sollen sie auf 18 Grad fallen. Der Himmel aber bleibe von Wolken bedeckt, sodass es nicht richtig abkühlen kann. Am Donnerstag soll es in der Region nicht mehr ganz so warm sein, aber doch noch 28 Grad haben. Anfangs soll es bewölkt bleiben, erst am Nachmittag lockert es sich wohl auf und die Sonne kommt heraus.