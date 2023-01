Neu-Ulm

vor 31 Min.

Auffällige Häufung von Einbrüchen in Offenhausen: Das sagt die Polizei

In Offenhausen wurden seit Oktober 2022 insgesamt acht Einbrüche registriert. Eine "Häufung", so die Polizei.

Plus Zuletzt gab es mehrere Einbrüche im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen. Die Polizei spricht selbst von einer "Häufung". Was Anwohner nun tun können.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Bewusst hatten die Bewohner den Rollladen oben gelassen, damit von außen nicht zu erkennen war, dass sie nicht zu Hause waren. Als sie dann wieder zurückkamen, war der Rollladen aber unten. Gleich wussten sie, dass jemand sich in ihren eigenen vier Wänden herumgetrieben hat. Und tatsächlich: Sie wurden Opfer eines Einbruchs. So kürzlich in Offenhausen passiert. Derartige Vorfälle vermeldete die Polizei zuletzt häufiger aus dem Neu-Ulmer Stadtteil. Die Ermittler sprechen von einer "Häufung". Was können Anwohnerinnen und Anwohner tun? Was macht und weiß die Polizei?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen