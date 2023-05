Neu-Ulm/Augsburg

Arzt verweigert Wehrdienst: Bundeswehr klagt Geld für Ausbildung ein

Plus Ein 32-Jähriger aus Neu-Ulm verweigert nach seinem Studium den Wehrdienst und verlässt die Truppe. Nun will die Bundeswehr das Geld für die Ausbildung zurück.

Der entsprechende Bescheid, den die Bundeswehr an ihren ehemaligen Offizier geschickt hatte, sei verjährt. Davon waren zumindest der Kläger und sein Anwalt überzeugt. Sie klagten vor dem Augsburger Verwaltungsgericht und wollten damit erreichen, dass der heute 32-jährige Mediziner aus Neu-Ulm Kosten in Höhe von knapp 60.000 Euro für seine Ausbildung nicht an die Bundeswehr zurückzahlen muss. Doch das Verwaltungsgericht sah das anders.

Die Richter erkannten, so der Tenor der Entscheidung, eine derartige Verfristung nicht. Sie verwarfen die Klage des Arztes, der somit zahlen muss. Im Jahr 2008, so die Bericht erstattende Richterin der zweiten Kammer, hatte sich der Kläger als Offiziersanwärter bei der Bundeswehr verpflichtet; auf 17 Jahre Dauer bis 2025 war der Vertrag datiert. Noch 2008 habe der 32-Jährige bei der Bundeswehr in Ulm Humanmedizin zu studieren begonnen. Nach Abschluss seines Studiums hatte der Mann, inzwischen Arzt am Ulmer Universitätsklinikum, weiter bei der Bundeswehr gearbeitet. Dann im Jahr 2018 verweigerte er den Kriegsdienst mit der Waffe, gleichbedeutend mit seinem Ausscheiden aus der Truppe.

