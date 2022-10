Auto in Pfuhl gestohlen: Polizei fasst Dieb vier Stunden später in Augsburg

Ein Auto wird im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl gestohlen. Der Dieb hat offenbar "leichtes Spiel". Ein 37-Jähriger sitzt jetzt in Haft.

Nach einem Autodiebstahl im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl hat die Polizei den mutmaßlichen Täter vier Stunden später in Augsburg festgenommen. Ein 37-Jähriger sitzt nun in Haft.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, ereignete sich der Diebstahl bereits am vergangenen Dienstag. Um kurz vor 21.30 Uhr entwendete ein zunächst unbekannter Täter ein abgestelltes Auto in der Hauptstraße. Der Dieb habe leichtes Spiel gehabt, so die Polizei: Der letzte Nutzer des Wagens habe den Fahrzeugschlüssel stecken gelassen.

Auto in Pfuhl gestohlen: VW hatte einen Wert von 10.000 Euro

Vier Stunden nach der Tat kontrollierte eine Polizeistreife in Augsburg den mutmaßlichen Täter, der neben dem gestohlenen Auto stand. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Kontrollierte der aktuelle Fahrer des gestohlenen VWs im Wert von 10.000 Euro war.

Der 37-Jährige ist laut Polizei ohne festen Wohnsitz und habe bei der Kontrolle offensichtlich unter Drogeneinfluss gestanden. Um das zu verifizieren, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen erfolgte am Mittwoch die Vorführung des 37-Jährigen beim Amtsgericht Memmingen.

Der zuständige Richter erließ einen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Autodieb. Der Mann wurde in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (AZ)