Neu-Ulmer Apothekerin muss ins Gefängnis: "Vertrauen in den Berufsstand missbraucht"

Nach einem Betrug mit gefälschten Krankenkassenrezepten muss eine Apothekerin aus Neu-Ulm drei Jahre ins Gefängnis. Das Urteil hätte leicht höher ausfallen können.

Die Inhaberin einer Apotheke in Neu-Ulm muss ins Gefängnis. Eine Strafkammer des Landgerichts Augsburg hat die 53-Jährige zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Die Angeklagte wurde des schweren Betrugs mit Urkundenfälschung schuldig gesprochen. Zu Beginn der Gerichtsverhandlung hatte sie eingestanden, über zwei Jahre hinweg Rezepte für teure Medikamente gefälscht und von der Krankenkasse dafür Geld kassiert zu haben. Für die in Wahrheit nicht verkaufte Ware zahlte ihr die DAK nach Feststellung des Gerichts mehr als eine halbe Million Euro.

Richter Peter Grünes sprach bei der Urteilsverkündung die Angeklagte direkt an, als er ihr vorhielt: "Sie haben als Apothekerin gleich zwei Todsünden begangen und das Vertrauen der Gesellschaft und der Krankenkassen in den Berufsstand missbraucht." Der Vorsitzende wies darauf hin, dass die Apothekerin schon vor der Anklage wegen Abrechnungsbetrugs vor Gericht gestanden hatte. Erst im Mai dieses Jahres war sie vom Amtsgericht Neu-Ulm zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt worden, zuzüglich einer Geldbuße von 15.000 Euro. Die Apothekerin hatte in 96 Fällen verschreibungspflichtige Medikamente ohne Rezept verkauft. Ihre inzwischen geschlossene Apotheke war deshalb im November 2020 von der Polizei durchsucht worden. Wie die Apothekerin vor dem Amtsgericht ausgesagt hatte, habe sie die Präparate aus Mitleid an eine Drogensüchtige verkauft.

Apothekerin nennt wirtschaftliche Situation als Motiv für Betrug

Als Motiv für die Tat nannte die Angeklagte ihre wirtschaftliche Situation, trotz zuletzt 1,3 Millionen Euro Jahresumsatz. Mit einer früheren Apotheke im Allgäu hatte sie schon 2014 Insolvenz anmelden müssen. Nach und nach sei es finanziell immer enger geworden. Eine Zwangsvollstreckung drohte, Konten wurden gesperrt und Banken gaben keine Kredite. 2012 hatte die Angeklagte – unterstützt von ihrer Schwägerin, dann mithilfe ihrer Schwägerin, die ebenfalls approbierte Apothekerin ist – in Neu-Ulm erneut eine Apotheke eröffnet.

Wegen der alten Schulden sei sie dann auf die Idee gekommen, sich selbst teure Medikamente zu verschreiben und von einer Abrechnungsfirma bei ihrer Krankenkasse einreichen zu lassen. Rezepte und Arztstempel hatte sie unbemerkt aus der Praxis ihres Ehemanns entwendet, der im Allgäu als Zahnarzt arbeitet. Ihr Ehemann stand dadurch eine Zeit lang ebenfalls in Verdacht, in den Abrechnungsbetrug verwickelt zu sein. Zu Unrecht, wie jetzt das Gericht im Urteil betonte.

Neu-Ulmer Apothekerin gibt Zulassung und Betriebserlaubnis freiwillig ab

Das Urteil gegen die Pharmazeutin hätte leicht wesentlich höher ausfallen können. So hatte Anklägerin Brigitte Haaken von der Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg eine Haftstrafe von viereinhalb Jahre beantragt. Doch wie es im Urteil heißt, hat das Gericht der Angeklagten "ganz hoch angerechnet", inzwischen "ganz viel gemacht zu haben", um den Schaden zurückzuzahlen. Vor und während des laufenden Prozesses erhielt die DAK rund 180.000 Euro zurück. Die Apotheke steht zum Verkauf, die Angeklagte hat ihrer Krankenkasse den Verkaufserlös zugesichert. Verteidiger Michael Bogdahn legte dem Gericht ein Schreiben der Regierung von Oberbayern und des Landratsamts Neu-Ulm vor, wonach die Angeklagte einen Tag vor Prozessbeginn ihre Zulassung als Apothekerin sowie die Betriebserlaubnis zurückgegeben hatte. Aus Sicht des Gerichts war es daher nicht mehr notwendig, ein Berufsverbot auszusprechen.