Augsburger Quartett begeistert mit gregorianischen Chorälen

Die Sänger von Quintenzirkel sangen einst bei einer Messe für den Papst. Nun traten sie in Neu-Ulm auf.

Wegen der Corona-Pandemie war der schon länger geplante Auftritt des Augsburger Vokalensembles Quintenzirkel in der Neu-Ulmer Kirche St. Johann Baptist mehrmals verschoben worden. Am Samstagabend hat es nun geklappt und das Quartett mit Constantin Wolff, Markus Plischke, Dominik Wolff und Sebastian Fischer wartete bei seinem Konzert unter dem Titel "Via Crucis" mit gregorianischen Chorälen und Motetten zur Passionszeit auf.

Ursprünglich sind gregorianische Choräle einstimmige Gesänge in lateinischer Sprache. Eine gewisse Eintönigkeit ist ihnen nicht abzusprechen, aber die vier gesanglich höchst versierten Augsburger sorgten dafür, dass diese immer wieder durchbrochen wurde. Schon beim Cantus Gregorianus "Laetare Jerusalem", nach dem sie gewissermaßen wie auf dem Kreuzweg, dem die Gesänge gewidmet sind, durchs Kirchenschiff schritten, wurde deutlich, mit welch innerer Kraft das Ensemble die Choräle ohne Mikrofone und Verstärker das Gotteshaus durchfluten lassen. Und dies trotz der Kälte in der Kirche, mit hellen, klaren Stimmen und spürbarer Harmonie, wobei die Anforderungen an die Sänger ausgesprochen hoch waren.

Quintenzirkel sang für den Papst

Quintenzirkel hat sich vor 22 Jahren gegründet. Die vier Sänger wurden bei den Augsburger Domsingknaben ausgebildet und widmen sich seitdem sowohl geistlicher als auch weltlicher Musik. Dabei setzte das Quartett immer auf Qualität, was ihnen im Laufe der Zeit einen hervorragenden Ruf einbrachte. Die höchste Ehre wurde den Sängern am ersten Advent 2015 zuteil, als sie damals gemeinsam mit Papst Benedikt XVI. im Vatikan im Kloster "Mater ecclesiae" die heilige Messe feiern und ihren musikalischen Beitrag dazu leisten durften. Benedikt XVI. schien es gefallen zu haben, es war für Quintenzirkel nicht der letzte Ausflug nach Rom.

Das Augsburger Vokalensemble wirkte sehr ernst, seine mit höchster Konzentration vorgetragenen Gesänge wirkten wie aus einem Guss und doch waren die stimmlichen Unterschiede gut herauszuhören. Sie tauchten mit den gregorianischen Chorälen "Crux Fidelis", "Christus factus est" und "De profundis", aber auch mit den "Lamentationes Prophetae Jeremiae" in die Geschichte des Kreuzwegs ("Via Crucis") ein und nahmen die in Stille versunkenen Gäste in der nur mäßig besuchten Kirche bis zum letzten Lied des offiziellen Teils "Wer nur den lieben Gott lässt walten" von Claudia Waßner emotional mit. Das Publikum war vom Dargebotenen sehr angetan und geizte am Ende nicht mit dem verdienten Applaus für das Quartett.