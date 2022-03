Neu-Ulm

18:30 Uhr

Aus der früheren Kultdisco Gorki Park wird der Treffpunkt der JU Neu-Ulm

Der Neu-Ulmer JU-Vorsitzende Alexander Welte in seinem neuen Hauptquartier: Das JU-Clubhouse eröffnet in den Räumen der ehemaligen Disco Gorki Park.

Plus Einst spielten dort die Toten Hosen vor 2000 Menschen, künftig geht es da deutlich leiser zu. Das plant die JU in der ehemaligen Neu-Ulmer Disco-Hochburg.

Generationen von Disco-Gängern erinnern sich noch heute an zahllose durchtanzte Nächte und schweißtreibende Konzerte in der Lessingstraße 8 in Neu-Ulm. Zum Beispiel an den Auftritt der Toten Hosen vor 30 Jahren, die im März 1992 ihre Tournee "Menschen, Tiere, Sensationen" vor mehr als 2000 Besucherinnen und Besuchern im Gorki Park eröffneten. Doch zuletzt stand die einstige Disco-Hochburg im Gewerbegebiet leer. Jetzt zieht dort die JU Neu-Ulm ein. Wir gehen der Frage nach, was die Junge Union dort vorhat und blicken in die Vergangenheit der früheren Kultdisco.

