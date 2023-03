Aus Experimenten lernen: Montessori Schule Neu-Ulm hat Baukästen gewonnen

Die Teilnahme bei der Aktion "Experimentierset Strom und erneuerbare Energien" war erfolgreich. Die Montessori Schule Neu-Ulm hat 5 Baukästen gewonnen.

"Es ist fast schon wie Weihnachten, auch wenn es nach Frühling riecht". Mit diesen Worten eröffnet Nicola Köstner, die Schulleiterin der Montessori Schule Neu-Ulm, die Veranstaltung. Der Anlass, zu dem sich in der Aula der Schule versammelt wurde, ist ein sehr erfreulicher: eine Preisverleihung. Die Schule hat bei der Aktion 3malE fünf Experimentierkästen gewonnen. Mit diesen haben die Schülerinnen und Schüler nun die Möglichkeit, erneuerbare Energien mit den eigenen Händen kennenzulernen.

3malE ist eine Bildungsinitiative der Lechwerke Augsburg. Sie steht unter dem Motto entdecken, erforschen, erleben und das Ziel ist, Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten in Bayerisch-Schwaben zu unterstützen. Im Rahmen dieser Aktion hat die Montessori Schule fünf dieser Sets gewonnen, die von einem Vertreter der LEW übergeben werden. Gerichtet sind sie in erster Linie an Kinder der vierten und fünften Klasse. In ihnen enthalten sind Ballons, Glühlampen, Nägel, Teelichter, Magnete, Batteriehalter und vieles mehr. Mit diesem Material und den 12 Versuchskarten, können die Kinder so einiges lernen: Was ist Strom und wie baut man einen Stromkreis? Welche Stoffe leiten Strom? Und was sind erneuerbare Energien?

Experimentierbaukasten Der Experimentierbaukasten bietet eine Sammlung von Inhalten, mit denen die Kindern spielerisch Verständnis erlangen können. Foto: Hannah Klippert

Die Sets sind eine ideale Ergänzung zum Unterricht

Köstner ist sehr begeistert von dem Gewinn. Denn an Montessori Schulen wird das Lernen und Forschen mit viel Material zum Anfassen großgeschrieben. Die Baukästen seien daher eine wunderbare Ergänzung für das Lernprogramm an der Schule, erzählt sie. An der Schule wird in kleineren Gruppen unterrichtet, oft werden dabei die Jahrgänge gemischt. In den Klassenzimmern wird das sogenannte kosmische Lernen praktiziert: Die Kinder werden zwar geleitet, können aber auch frei entscheiden, was sie lernen möchten und in welcher Geschwindigkeit.

Am Ende der Preisverleihung hat LEW Vertreter Stefan Stölzle noch einen Appell an die Kinder: "Regenerative Energien sind unverzichtbar im Kampf gegen den Klimawandel", erklärt er. Und die Kinder seien womöglich die Heldinnen und Helden der Zukunft.