Aus für Mike‘s Café-Bar: Singender Friseur schließt Bistro in Neu-Ulm

Vor drei Jahren hatte der Friseur und Musiker Mike Häberle alias Mike van Hyke das frühere Café Naschkatze in der Neu-Ulmer Marienstraße übernommen. Kaffee und Kuchen gepaart mit Schlager-Partys und Karaoke waren das Ziel. Doch am Montagmorgen (23. September) verkündet der Schlagersänger bei Facebook: „Mit schwerem Herzen müssen wir mitteilen, dass unsere Café Bar am 28. September für immer schließen wird.“ Als Grund hierfür gibt er an, „dass wir an diesem Standort unser geplantes Konzept nicht umsetzen durften“.

In den Kommentaren zum Facebook-Post drücken Fans ihr Bedauern aus: „Ein großer Verlust für Neu-Ulm. Euer Mike‘s war eine außergewöhnlich schöne, liebevoll geführte Bar“, schreibt eine Nutzerin. „Die Karaokepartys, die gute Stimmung jedes Mal und das schöne Ambiente. Sehr schade“, schreibt ein anderer.

Häberle bedankt sich in seinem Post „von Herzen“ für die langjährige Treue und Unterstützung seiner Anhängerschaft. Sie hätten mit ihren Besuchen das Café „zu einem einzigartigen Ort gemacht, den wir immer in Erinnerung behalten werden“. Der Schlagersänger hofft, seine Gäste vor der Schließung noch einmal im Lokal begrüßen zu dürfen. (AZ)