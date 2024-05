Neu-Ulm

18:00 Uhr

Aus Jenni wird Jonathan - doch die Liebe bleibt

Plus Julia verliebte sich einst in ihre Mitschülerin und ist heute mit einem kräftigen Mann verheiratet. Wie das Neu-Ulmer Paar mit der Geschlechtsveränderung umgeht, zeigt nun eine Doku der Filmemacherin Almut Röhrl.

Von Dagmar Hub

Im Winter standen Julia und Jonathan vor dem Eingang zum Treppenhaus des Münster-Hauptturmes, Händchen haltend. Eines der vielen Paare, die glücklich und verliebt den Blick von oben genießen wollten, in die Ferne und in eine unbekannte Zukunft? Bei Julia und Jonathan war es mehr als das: Sie wurden gefilmt. Sie wollen Mut machen mit der Geschichte ihrer Liebe, die nun in der ARD-Mediathek in der Reihe "Alles Liebe" unter dem Titel "Aus meiner Jenny wurde Jonathan" zu sehen ist.

Als Schülerinnen wurden die beiden ein Paar

Jenni und Julia, beide aus dem Landkreis Neu-Ulm stammend, besuchten beide noch die Friedrich-List-Schule in Ulm, als sie sich ineinander verliebten. Im Chor war das, erinnern sich beide, und beim Erzählen schwingen in ihren Stimmen die gefühlvollen Erinnerungen an die Anfänge ihrer Liebe mit. Die Chorleiterin habe sie dann angesprochen, ob sie eigentlich ein Pärchen seien, weil sie dauernd zusammenhingen, berichtet Julia. Und beiden fallen Lehrer und Mitschüler ein, die sie gleich unterstützten, als sie bejahten und damit ihre lesbische Liebe öffentlich machten. Sogar der Religionslehrer habe positiv reagiert. "Der war eine coole Socke", erzählt Julia und lacht bei der Erinnerung.

