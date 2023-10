Neu-Ulm

06:00 Uhr

Aus Liebe zur Landschaft: Neue Ausstellung im Edwin Scharff Museum

Plus Unter dem Titel "Vom Wesen der Natur" spüren das Neu-Ulmer Museum und der Bremer Kunstsammler der Entwicklung der Landschaftsmalerei nach. Sehenswert und spannend.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Sanft fließt der Bach durch den Wald, im Hintergrund bringt die Sonne die Bäume zum Leuchten, im Vordergrund scheinen zwei kleine Vögel miteinander zu spielen. Landschaften wie diesen, Landschaften, in denen sich der Betrachter verlieren kann, stehen im Fokus der aktuellen Sonderausstellung im Neu-Ulmer Edwin Scharff Museum. Erstmals gewährt der Bremer Sammler Andreas Gerritzen einen umfassenden Einblick in seine Sammlung. 80 ausgewählte Werke sind unter dem Titel "Vom Wesen der Natur - Zwei Jahrhunderte empfundener Kunst" zu sehen.

Auch wenn uns Landschaften aus heutiger Sicht als naheliegendes Bildmotiv erscheinen, ist es noch gar nicht so lange her, dass sich die Landschaftsmalerei als eigenes, selbstbewusstes Sujet etabliert hatte. Wiesen, Wälder, Küsten, Gebirge waren zwar immer schon auf Gemälden zu sehen, sie waren meist jedoch bloßer Hintergrund für die mythologischen oder biblischen Szenen der Historienmalerei. Erst im 19. Jahrhundert änderte sich das. Das ist auch der Zeitpunkt, an dem Andreas Gerritzens Sammlung und nun auch die Ausstellung "Vom Wesen der Natur" einsetzt. Das eingangs beschriebene Werk des dänischen Malers Peder Mørk Mønsted begrüßt die Besucherinnen und Besucher der Sonderausstellung.

