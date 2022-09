Neu-Ulm

17:52 Uhr

Pauls Biergarten wird zum Winterzauber: Das ist beim Ex-Barfüßer geplant

Lokal Winter-Pläne hatten die Gastronomen Freudenberg und Loser für das Ex-Barfüßer-Gelände schon längst, gescheitert war es am Brandschutz. Diesen Winter ist das aber anders.

Von Michael Kroha

Schon im vergangenen Jahr gab es die Pläne, doch daraus wurde nichts. Für diesen Winter aber dürfen die beiden Gastronomen Michael Freudenberg (Klosterhof Söflingen und Wilder Mann) sowie Oliver Loser (Wirtshaus zur Brezel) das frühere Barfüßer-Gelände am Neu-Ulmer Donauufer, wo sie auch Pauls Biergarten betreiben, in den kälteren Monaten nutzen. Statt wie zuletzt vor der Opti-Wohnwelt im Starkfeld gibt es ab Ende Oktober den Winterzauber mit etwas geändertem Konzept nun also nach zwei Jahren Corona-Pause in der Paulsstraße. Doch warum hat es jetzt dieses Mal geklappt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

