Ausgebüxte Schafe grasen am Kreisverkehr an der Europastraße

Drei Schafe suchen sich einen Kreisverkehr in Neu-Ulm als Platz zum Fressen aus. Die Polizei muss kurzzeitig den Verkehr auf der B28 anhalten.

In Neu-Ulm sind am Dienstagmorgen drei Schafe offensichtlich ausgebüxt und haben am Kreisverkehr Wiblinger Straße/Europastraße gegrast. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten dies der Polizei. Als die hinzugerufenen Beamten auf die Schafe zugingen, rannten die drei Tiere auf die Böschung zur B28.

Die Polizei Neu-Ulm stoppt den Verkehr Richtung Senden

Da sich dort kein Wildschutzzaun befindet, hielten die Polizisten den Fahrzeugverkehr auf der B28 in Fahrtrichtung Senden kurzfristig an und drosselten ihn danach. Die Schafe konnten daraufhin in ihr Gehege zurückgeführt werden. Offenbar waren die Tiere durch eine Lücke in einem Bauzaun aus ihrem Gehege gelangt, so die Polizei. (AZ)