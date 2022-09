Neu-Ulm

vor 16 Min.

Außenspiegel beschädigt: Fünf Autos in einer Straße in Neu-Ulm betroffen

Artikel anhören Shape

An gleich fünf Autos in einer Straße ist am Wochenende in Neu-Ulm der Außenspiegel beschädigt worden. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise.

In der Bahnhofstraße in Neu-Ulm sind am Wochenende an fünf Autos die Außenspiegel beschädigt worden. Wer dafür verantwortlich ist, ist laut Polizei unklar. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise. Die Autos wurden nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagnachmittag, 16 Uhr, beschädigt. An einem weißen Fiat, einem grauen VW sowie einem schwarzen Opel wurde der jeweils rechte Außenspiegel offenbar mutwillig beschädigt. An den beiden weiteren Fahrzeugen, einem grauen Smart sowie einem blauen Ford, wurde der jeweils rechte Außenspiegel gänzlich abgetreten. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf eine geschätzte Höhe von 600 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder anderweitige sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

Themen folgen