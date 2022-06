Ausstellung bei Blumen Weimar: Zu sehen sind vergängliche Wunder

Lokal Bernhard Weimar ist Florist und Künstler – seine Installation „Fleur de Chic“ in seiner Gärtnerei bei Finningen hat nun geöffnet.

„Die Natur macht alles“, sagt Florist und Künstler Bernhard Weimar über seine Arbeit. Ein Understatement natürlich, denn wenn man ab dem 10. Juni durch das Gelände von „Blumen Weimar“ spaziert, wird man neben üppigem Grün immer wieder die Eingriffe des Künstlers sehen. „Fleur de Chic“, so der Ausstellungstitel, ist die Kunst der Gestaltung mit Pflanzen – nicht nur das kunstvolle Arrangieren der Pflanzen, sondern das Einbinden in die Umgebung, das Entwickeln ganzer Umgebungen und Räume.